التوصل لاتفاق صلح بين عائلتي بحيري والعبرة في رهط

علم موقع بانيت وصحيفة بانوراما انه تم يوم أمس التوصل الى صلح بين عائلتي البحيري والعبرة من رهط، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك،