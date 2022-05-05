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2019-10-17 11:48:11
05.05.2022
مدريد (تقرير رويترز) - عاد ريال مدريد من الهاوية ليفوز 3-1 على مانشستر سيتي بعد وقت إضافي ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتصاره 6-5
أفادت مصادر فلسطينية أن " عشرات المستوطنين المتطرفين، اقتحموا صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك" . وأضافت المصادر " بأن عشرات المستوطنين
اطلاق نار خلال شجار بين شرطي وشاب في حيفا
علم مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما من مصادر شرطية انه " ورد بلاغ للشرطة عن حادثة إطلاق نار في حيفا، وذلك بعد مشادة بين أحد سكان حيفا وشرطي،
ظهور والد نيللي كريم بعد اختفاء في ‘فاتن أمل حربي‘
شَهِدَت الحلقة 23 من مسلسل «فاتن أمل حربي» تفاصيل لأول مرة يعرفها الجمهور وهو أن والد فاتن (نيللي كريم) في المسلسل (أمل حربي) ما زال على قيد الحياة.
حالة الطقس : إنخفاض ملموس على درجات الحرارة
يتوقع الراصد الجوي ، اليوم الخميس ان يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة ويسود جو لطيف وربيعي بشكل كبير نهاراً، وليلاً يسود جو منعش الى بارد نسبي ،
التوصل لاتفاق صلح بين عائلتي بحيري والعبرة في رهط
علم موقع بانيت وصحيفة بانوراما انه تم يوم أمس التوصل الى صلح بين عائلتي البحيري والعبرة من رهط، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك،
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