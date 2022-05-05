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برقيات إخبارية
2022-05-05 09:09:51
الشرطة الإسرائيلية :" إصابة شرطي بجراح طفيفة "

2022-05-05 09:09:30
مصادر فلسطينية : " إصابة العشرات بالاختناق "

2022-05-05 09:09:05
تشغيل خطاب مسجل ليحيى السنوار عبر مكبرات الصوت

2022-05-05 09:08:01
كليب: ‘استهداف المخيمات الفلسطينية ولاجئيها هو الوجه الآخر للمشروع الصهيوني‘

2022-05-05 09:07:10
الجامعة العربية الأمريكية بجنين تنظم دورة تدريبية في ألمانيا

2022-05-05 09:06:13
إصابة شاب وشابة جراء انقلاب ‘ تراكترون‘ قرب رأس العين

2022-05-05 09:05:20
التوصل لاتفاق صلح بين عائلتي بحيري والعبرة في رهط

2022-05-05 08:09:46
مصادر فلسطينية :‘ عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى ‘

2022-05-05 07:18:22
الاردن يُحذر من ‘ الاستمرار بالتهديد باقتحام الأقصى من قبل المتطرفين اليهود ‘

2022-05-05 07:17:37
حالة الطقس : إنخفاض ملموس على درجات الحرارة

2022-05-05 07:17:05
اطلاق نار خلال شجار بين شرطي وشاب في حيفا

2022-05-05 07:16:34
اليوم : الجماهير العربية في البلاد تحيي ذكرى النكبة بمسيرة الى قرية ميعار المهجرة

2022-05-05 07:16:09
ريال مدريد يعود من الهاوية ليصعق سيتي ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال

2022-05-04 23:22:43
قيود على وسائل النقل العام في بكين مع انتشار كوفيد

2022-05-04 23:21:56
اصابة متوسطة لفتى في حادثة عنف في الزرازير

2022-05-04 23:20:36
روسيا : ‘اطلقنا صاروخين من غواصة على أهداف أوكرانية‘

2019-10-17 11:48:11
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2019-10-17 11:48:22
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05.05.2022
ريال مدريد يعود من الهاوية ليصعق سيتي ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال
مدريد (تقرير رويترز) - عاد ريال مدريد من الهاوية ليفوز 3-1 على مانشستر سيتي بعد وقت إضافي ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتصاره 6-5
مواجهات في المسجد الاقصى:تكبيرات وهتافات ‘ بالروح بالدم نفديك يا اقصى ‘ وإلقاء كراس وأغراض
أفادت مصادر فلسطينية أن " عشرات المستوطنين المتطرفين، اقتحموا صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك" . وأضافت المصادر " بأن عشرات المستوطنين
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اطلاق نار خلال شجار بين شرطي وشاب في حيفا
علم مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما من مصادر شرطية انه " ورد بلاغ للشرطة عن حادثة إطلاق نار في حيفا، وذلك بعد مشادة بين أحد سكان حيفا وشرطي،
ظهور والد نيللي كريم بعد اختفاء في ‘فاتن أمل حربي‘
شَهِدَت الحلقة 23 من مسلسل «فاتن أمل حربي» تفاصيل لأول مرة يعرفها الجمهور وهو أن والد فاتن (نيللي كريم) في المسلسل (أمل حربي) ما زال على قيد الحياة.
حالة الطقس : إنخفاض ملموس على درجات الحرارة
يتوقع الراصد الجوي ، اليوم الخميس ان يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة ويسود جو لطيف وربيعي بشكل كبير نهاراً، وليلاً يسود جو منعش الى بارد نسبي ،
التوصل لاتفاق صلح بين عائلتي بحيري والعبرة في رهط
علم موقع بانيت وصحيفة بانوراما انه تم يوم أمس التوصل الى صلح بين عائلتي البحيري والعبرة من رهط، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك،
اذاعة القران الكريم
بصوت السديسبصوت عبد الباسط
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اخر تحديث 2022-05-04
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اخر تحديث 2022-05-04
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